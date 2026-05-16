Démonstrations et ateliers Paulmy
Démonstrations et ateliers Paulmy samedi 19 septembre 2026.
Paulmy
Démonstrations et ateliers
Paulmy Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des journées du patrimoine, des artisans présenteront leurs métiers et proposeront des ateliers.
Dans le cadre des journées du patrimoine, des artisans présenteront leurs métiers et proposeront des ateliers. .
Paulmy 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 66 64 accueil@paulmy.fr
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English :
As part of Heritage Days, artisans will be presenting their trades and offering workshops.
L’événement Démonstrations et ateliers Paulmy a été mis à jour le 2026-05-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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