Brocante et vide-greniers

Paulmy Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:30:00

fin : 2026-08-02 17:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Brocante et vide greniers, autour du magnifique plan d’eau et le long du Brignon de Paulmy, restauration et buvette sur place.

Brocante et vide greniers, autour du magnifique plan d’eau et le long du Brignon de Paulmy, restauration et buvette sur place. .

Paulmy 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 29 62 35 paulmyanimations@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market and garage sale, around the magnificent lake and along the Brignon de Paulmy, food and refreshments on site.

L’événement Brocante et vide-greniers Paulmy a été mis à jour le 2026-01-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire