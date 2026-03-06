Fête de la musique Paulmy
Fête de la musique Paulmy vendredi 19 juin 2026.
Fête de la musique
Paulmy Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 00:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Musique assurée par un orchestre qui nous vient d’Angleterre. Buvette snacking frites et rôtissoire en marche sur place sur places assises.
Paulmy 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 56 67 82 51 paulmyanimations@gmail.com
English :
Music provided by an English orchestra. Snack bar with French fries and rotisserie running on site.
L’événement Fête de la musique Paulmy a été mis à jour le 2026-03-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire