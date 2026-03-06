Fête de la musique

Paulmy Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 00:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Musique assurée par un orchestre qui nous vient d’Angleterre. Buvette snacking frites et rôtissoire en marche sur place sur places assises.

Paulmy 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 56 67 82 51 paulmyanimations@gmail.com

English :

Music provided by an English orchestra. Snack bar with French fries and rotisserie running on site.

