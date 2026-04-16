Denez Prigent Iliz Tro Rue de Beauport Paimpol

Paimpol

Denez Prigent Iliz Tro

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

En concert à l’abbaye de Beauport Denez avec le projet Iliz Tro. Dans le cadre des Vendredis de Beauport.

Au programme Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition, tantôt interprétées seul a cappella, tantôt accompagnées avec sobriété par ses instrumentistes virtuoses. Une belle invitation pour les mélomanes avertis ou non de remonter à la source de ce chant universel et atemporel. .

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Denez Prigent Iliz Tro Paimpol a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol