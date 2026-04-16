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Denez Prigent Iliz Tro Rue de Beauport Paimpol

Denez Prigent Iliz Tro Rue de Beauport Paimpol vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Rue de Beauport

Adresse : Abbaye de Beauport

Ville : 22500 Paimpol

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Paimpol

Denez Prigent Iliz Tro

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

En concert à l’abbaye de Beauport Denez avec le projet Iliz Tro. Dans le cadre des Vendredis de Beauport.
Au programme Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition, tantôt interprétées seul a cappella, tantôt accompagnées avec sobriété par ses instrumentistes virtuoses. Une belle invitation pour les mélomanes avertis ou non de remonter à la source de ce chant universel et atemporel.   .

Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Denez Prigent Iliz Tro Paimpol a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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