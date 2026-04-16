Denez Prigent Iliz Tro Rue de Beauport Paimpol
Denez Prigent Iliz Tro Rue de Beauport Paimpol vendredi 29 mai 2026.
Paimpol
Denez Prigent Iliz Tro
Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
En concert à l’abbaye de Beauport Denez avec le projet Iliz Tro. Dans le cadre des Vendredis de Beauport.
Au programme Gwerz traditionnelles ou Gwerz de sa composition, tantôt interprétées seul a cappella, tantôt accompagnées avec sobriété par ses instrumentistes virtuoses. Une belle invitation pour les mélomanes avertis ou non de remonter à la source de ce chant universel et atemporel. .
Rue de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Denez Prigent Iliz Tro Paimpol a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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