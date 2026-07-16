Dentelle aux fuseaux, Bibliothèque municipale de Tillières sur Avre, Tillières-sur-Avre

Informations pratiques

Dentelle aux fuseaux Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque municipale de Tillières sur Avre Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

La dentelle aux fuseaux est une technique qui consiste à entrelacer des fils enroulés sur des fuseaux en bois, le tout réalisé sur un coussin spécial appelé carreau ou coussin à dentelle

Bibliothèque municipale de Tillières sur Avre rue Farina 27570 Tillières sur Avre Tillières-sur-Avre 27570 Eure Normandie 02 32 58 67 63 [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 58 67 63 »}] Puissante place fortifiée à la frontière normande.

Son Château et son Eglise.

Activités : Dentelle, Patch, Vélo, Pêche, Cartonnage, Gym, Yoga, choral.

Joli petit village de 1050 habitants, école maternelle, école primaire, commerces, marché le mardi matin, industries.

Jumelé avec une jolies ville allemande, Wendehausen. Parking derrière la mairie et parking derrière l’église

Biblis en folie 2026

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