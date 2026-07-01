Exposition : François Adeline ranime le patrimoine du Sud de l’Eure, Atelier de François Adeline, Tillières-sur-Avre

Informations pratiques

Exposition : François Adeline ranime le patrimoine du Sud de l’Eure 19 et 20 septembre Atelier de François Adeline Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En résonnance avec la thématique 2026 « Patrimoine en péril », l’artiste plasticien François Adeline vous fera découvrir une cinquantaine d’œuvres au sein de son Atelier/Showroom de Tillières-sur-Avre, mais également à l’extérieur à partir deux circuits que vous pourrez entreprendre librement à cette occasion ou bien toute l’année, à votre convenance :

– Le premier (gratuit) vous propose de chercher d’autres réalisations inscrites définitivement dans le paysage local grâce à des photos et des indications (environ 25 km). Vous pouvez également le télécharger à partir de son site internet (https : // francoisadeline.com).

– Le deuxième vous invite à trouver 11 lieux d’inspiration. Ils vous seront dévoilés pour 15 € dans son livre « Série noire – 24 œuvres de l’artiste plasticien François Adeline 2016 -2018 » complété par un guide, (environ 50 km).

Ainsi, vous constaterez à quel point l’artiste est observateur et protecteur de son environnement du Sud de l’Eure. Il se passionne autant pour l’architecture d’une église que pour une simple racine extraite d’un tas de gravats. Il tente par des moyens toujours différents de réinventer et d’immortaliser ses sources d’inspiration.

Il explore bien des matériaux et crée ses propres techniques afin de faire évoluer son expression artistique tout en préservant une part du passé. Il recherche, copie, crée, invente, travestit, détourne, sublime…

A 20 km de son atelier-showroom, sur la commune d’Armentières-sur-Avre (27820) d’autres œuvres seront également exposées à la Forge de Saint Etienne, ainsi qu’une œuvre à la mairie où se tiendra une exposition exceptionnelle de productions céramiques locales du XVIII et XIXème siècle.

Résumé de son parcours :

De 1996 à 2017, il reproduisit à l’échelle plusieurs façades et vitraux d’église ainsi qu’une porte de fort médiéval. Il contribua également à la préservation du patrimoine vernaculaire en péril : fours à pain, mariettes, lavoir, pigeonnier, etc.

De 2017 à 2026, il se détacha de la reproduction afin de se consacrer à la sculpture sur toile, en utilisant des matériaux de construction tels que la brique, le torchis, le métal, le verre, etc.. ; puis il développa sa propre technique du vitrail en libérant le verre du plomb.

Atelier de François Adeline 39 grande rue, 27570 Tillières-sur-Avre Tillières-sur-Avre 27570 Eure Normandie 06 84 30 15 34 https://francoisadeline.com Atelier artistique : lieu de création et d’exposition dans une maison d’habitation qui fut un ancien cinéma places gratuites le long de la Grande rue et des rues voisines ainsi que sur le parking près de la mairie à 500 m

En résonnance avec la thématique 2026 « Patrimoine en péril », l’artiste plasticien François Adeline vous fera découvrir **une cinquantaine d’œuvres au sein de son Atelier/Showroom de mais également …

©association Plume et Toile