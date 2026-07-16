Doublage : Interpréter un personnage et lui donner vie par le jeu de la voix, Bibliothèque municipale de Tillières sur Avre, Tillières-sur-Avre

Informations pratiques

Doublage : Interpréter un personnage et lui donner vie par le jeu de la voix Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale de Tillières sur Avre Eure

aucun matériel à prévoir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Doublage : Interprèter un personnage et lui donner vie par le jeu de la voix.

Il s’agit d’une animation qui se rapproche du théatre.

Pour ce faire, il y a une utilisation de bandes RYHTMO, il s’agit d’extraits de scènes provenant de diverses oeuvres, sans le son des voix et avec le défilement des répliques en dessous de l’image.

Bibliothèque municipale de Tillières sur Avre rue Farina 27570 Tillières sur Avre Tillières-sur-Avre 27570 Eure Normandie 02 32 58 67 63 Puissante place fortifiée à la frontière normande.

Son Château et son Eglise.

Activités : Dentelle, Patch, Vélo, Pêche, Cartonnage, Gym, Yoga, choral.

Joli petit village de 1050 habitants, école maternelle, école primaire, commerces, marché le mardi matin, industries.

Jumelé avec une jolies ville allemande, Wendehausen. Parking derrière la mairie et parking derrière l’église

Biblis en folie 2026

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