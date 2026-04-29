DEPARDON ET L’AFRIQUE — RÉTROSPECTIVE RAYMOND DEPARDON CINÉASTE Cinéma du TNB Rennes 29 avril – 12 mai Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Territoire-clé de ses années de reporter, l’Afrique est pour Raymond Depardon un terrain d’évasion autant que d’enquête ou d’interrogation. Ses films mêlent regard journalistique et sensibilité docu.

Tout au long de la saison, le Cinéma du TNB, en partenariat avec Les Films du Losange, vous invite à (re)découvrir l’œuvre cinématographique de Raymond Depardon. Réalisateur, photographe et documentariste, il saisit avec force l’essence de l’humanité à travers des récits visuels singuliers. Ses films sont présentés par thématiques, offrant l’occasion de plonger au cœur de son univers sensible et documentaire.

Témoin privilégié d’un siècle en mouvement perpétuel, Raymond Depardon, en activité depuis le début des années 1960, est à la fois photographe, cinéaste et créateur d’agence de presse. Son œuvre documentaire, photographique et filmique est colossale. Elle déjoue les limites et s’étend du Sahara aux grandes plaines américaines, des métropoles aux campagnes françaises. Raymond Depardon est aussi l’auteur de quelques-uns des plus beaux documentaires de cinéma, qui composent une radiographie à la précision unique et un témoignage précieux sur le monde contemporain. Depuis les années 1980, Raymond Depardon travaille en étroite collaboration avec Claudine Nougaret, sa compagne et partenaire professionnelle, qui accompagne la majorité de ses films à la prise de son et à la production.

AU PROGRAMME

EMPTY QUARTER (UNE FEMME EN AFRIQUE), 1985

LA CAPTIVE DU DÉSERT, 1990

AFRIQUES : COMMENT ÇA VA AVEC LA DOULEUR, 1996

UN HOIMME SANS L’OCCIDENT, 2003

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T13:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-12T23:00:00.000+02:00

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Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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