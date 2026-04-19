Redon

Départ de la 59ème édition du Tour de Bretagne à Redon

Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le samedi 25 avril 2026, Redon accueillera le grand départ du Tour de Bretagne cycliste, un événement sportif majeur qui mettra en lumière le territoire.

Cette première étape de 165,5 km partira de Redon et reliera ensuite la ville à Pipriac, traversant une grande partie du Pays de Redon en passant par la Loire-Atlantique et le Morbihan.

La course, inscrite au calendrier UCI (catégorie 2.2), rassemble 23 équipes internationales, dont plusieurs équipes professionnelles. Elle est considérée comme une réserve de jeunes talents avant leur arrivée sur les courses majeures comme le Tour de France.

Au-delà de la compétition, le Tour de Bretagne est un événement qui met Redon en lumière et souligne son dynamisme et son attachement au sport.

Village départ Place du Parc Anger, rue du Capitaine Martin

Ouverture 10 h

Heure départ 12 h 40 (départ fictif) Le départ réel se fera au lieu-dit Le Clos des Macés à Sainte-Marie après 5,3 km.

Au-delà d’une course cycliste de renommée internationale, le Tour de Bretagne est aussi une grande fête sportive et populaire.

Dès le matin, de nombreuses animations gratuites seront proposées en centre-ville par la Ville avec l’appui des associations locales et par l’organisation du Tour de Bretagne. .

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 05 27

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English :

L’événement Départ de la 59ème édition du Tour de Bretagne à Redon Redon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DE REDON