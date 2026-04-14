JUSTE UNE ILLUSION, Ciné Manivel, Redon

JUSTE UNE ILLUSION Samedi 25 avril, 14h00 Ciné Manivel Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:07:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:07:00+02:00

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est « déjà plus » un enfant et qu’il n’est « pas encore » un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas « Juste une illusion… »

Ciné Manivel 12, quai Jean Bart, Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://redoncinemanivel.cine.boutique/media/3619?showId=73452 »}]

Juste une illusion – Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent… Ciné Manivel JUSTE UNE ILLUSION