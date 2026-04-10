Palavas-les-Flots

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

de 9h à 17h30 dépistage du cancer du sein

(sans interruption)

sans rendez-vous, sans invitation

Pour les femmes de 50 à 74 ans .

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English : DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN

9am to 5:30pm breast cancer screening

(non-stop)

L’événement DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34