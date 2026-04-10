DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN Palavas-les-Flots
DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN Palavas-les-Flots vendredi 10 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
de 9h à 17h30 dépistage du cancer du sein
(sans interruption)
sans rendez-vous, sans invitation
Pour les femmes de 50 à 74 ans .
Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
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English : DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
9am to 5:30pm breast cancer screening
(non-stop)
L’événement DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34