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DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN Palavas-les-Flots

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN Palavas-les-Flots vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Boulevard Joffre

Ville : 34250 Palavas-les-Flots

Département : Hérault

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Palavas-les-Flots

DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

de 9h à 17h30 dépistage du cancer du sein
(sans interruption)
sans rendez-vous, sans invitation
Pour les femmes de 50 à 74 ans   .

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34  accueil@palavas-tourisme.com

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English : DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN

9am to 5:30pm breast cancer screening
(non-stop)

L’événement DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34

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