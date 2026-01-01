Derby de Luz Ardiden Secteur skiable Aulian Luz-Saint-Sauveur

Derby de Luz Ardiden

Secteur skiable Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 11:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le départ de la course sera donné au-dessus de la piste noire d’Aulian en hors-piste, offrant un défi excitant aux participants.

L’arrivée se fera sur le front de neige, en bas de la zone freestyle confirmée.

Le Derby, ancêtre du free ride, est une course chronométrée ouverte à tous, licenciés ou non. Le principe est simple tout le monde en haut de la montagne et le premier arrivé en bas gagne ! Les disciplines acceptées sont le ski, le snowboard, le monoski et le télémark.

L’épreuve est ouverte à tous, licenciés ou non

> Derby des Kids pour les participants de 12 à 17 ans.

> Derby Adulte de Luz Ardiden à partir de 18 ans révolus.

Programme

> 8h 9h30 retrait des dossards

> 9h30 briefing dans la salle du self Aulian

> 10h 11h acheminement reconnaissance

> 11h départ des kids

> 11h30 départ des adultes

> 14h repas

> 15h30 16h remise des prix

> Activité soumises aux conditions météorologiques.

> Inscriptions sur luz-ardiden.com .

Secteur skiable Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 64 contact@luz-ardiden.com

English :

The race starts above the black Aulian piste, offering an exciting off-piste challenge to participants.

The finish will be on the snow front, at the bottom of the confirmed freestyle zone.

The Derby, the ancestor of the free ride, is a timed race open to all, licensed or not. The principle is simple: everyone gets to the top of the mountain, and the first person to the bottom wins! The disciplines accepted are skiing, snowboarding, monoskiing and telemark skiing.

The event is open to all, with or without a ski license:

> Kids Derby: for participants aged 12 to 17.

> Luz Ardiden Adult Derby: for participants aged 18 and over.

Program:

> 8 a.m. to 9:30 a.m.: number pick-up

> 9:30am: briefing in the Aulian self-service room

> 10h ? 11am: transport reconnaissance

> 11am: kids start

> 11:30am: departure of adults

> 2pm: lunch

> 15h30 ? 4pm: prize-giving ceremony

