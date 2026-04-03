Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert d’orgue LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Concert d’orgue LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : LUZ-SAINT-SAUVEUR

Adresse : Eglise des Templiers

Ville : 65120 Luz-Saint-Sauveur

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Luz-Saint-Sauveur

Concert d’orgue

LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Concert d’orgues, Jean-Paul Lecot.

– Libre participation.
  .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30  bonjour@luz-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organ concert, Jean-Paul Lecot.

– Free admission.

L’événement Concert d’orgue Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-04-03 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

À voir aussi à Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées)