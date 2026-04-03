Concert d’orgue LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Concert d’orgue LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur vendredi 31 juillet 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Concert d’orgue
LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert d’orgues, Jean-Paul Lecot.
– Libre participation.
.
LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com
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English :
Organ concert, Jean-Paul Lecot.
– Free admission.
L’événement Concert d’orgue Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-04-03 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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