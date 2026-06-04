Fête de Saint-Sauveur Quartier thermal (à côté des Thermes) Luz-Saint-Sauveur mercredi 22 juillet 2026.

Luz-Saint-Sauveur

Fête de Saint-Sauveur

Quartier thermal (à côté des Thermes) LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Vivez la magie de l’été à Saint-Sauveur une soirée festive entre spectacles, concerts et feu d’artifice !

La traditionnelle fête de Saint-Sauveur aura lieu le mercredi 22 juillet dans le quartier thermal de Saint-Sauveur. Elle est organisée par la Maison du Parc national et de la vallée, en partenariat avec la mairie de Luz-Saint-Sauveur, l’association des Amis de Saint-Sauveur et l’association Le Cirque Jafarson.

Des performances rythmeront votre soirée à partir de 18h30 jusqu’au tir du feu d’artifice à 23h.

Une buvette et de la petite restauration rapide seront proposées sur place par l’association Le Cirque Jafarson.

Les restaurants L’Ardiden et Le Panoramic vous proposeront également un menu.

Au programme

Spectacle Acro-danse Oculus Compagnie Sbah

Pause repas en musique

Spectacle Solo Humour Nikel Nicole Compagnie Chez ce cher Serge et concert avec une fanfare Panda’s Cover Band

Clôture à 23h avec le feu d’artifice !

> En cas de mauvais temps, la fête continue, repli au forum de Luz-Saint-Sauveur. .

Quartier thermal (à côté des Thermes) LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Experience the magic of summer in Saint-Sauveur: a festive evening of shows, concerts and fireworks!

The traditional Saint-Sauveur festival takes place on Wednesday July 22 in the Saint-Sauveur spa district. It is organized by the Maison du Parc national et de la vallée, in partnership with the Luz-Saint-Sauveur town council, the association des Amis de Saint-Sauveur and the association Le Cirque Jafarson.

Performances will punctuate your evening from 6.30pm until the fireworks display at 11pm.

The Cirque Jafarson association will provide refreshments and snacks.

L’Ardiden and Le Panoramic restaurants will also be serving a menu.

On the program:

Acro-dance show Oculus Compagnie Sbah

Musical lunch break

Solo humor show Nikel Nicole Compagnie Chez ce cher Serge and concert with a brass band Panda’s Cover Band

Closing at 11pm with fireworks!

L’événement Fête de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65