Informations pratiques

Luz-Saint-Sauveur

Yoga en plein air

au Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-23 10:45:00

Date(s) :

2026-07-23

Se détendre, prendre l’air, mettre le corps en mouvement.

Studio Tandoori te donne rendez-vous au petit matin pour une séance de yoga dans un écrin de verdure face aux sommets environnants.

> Sur réservation au 06 82 30 46 36 ou via maria.65@live.fr.

> Tarif 15 euros (chèques, espèces, paylib).

> Prêt de matériel si nécessaire.

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au Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 30 46 36 maria.65@live.fr

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English :

Relax, get some fresh air, and get your body moving.

Studio Tandoori invites you to join us early in the morning for a yoga session in a lush, green setting with views of the surrounding peaks.

> Reservations required at 06 82 30 46 36 or via maria.65@live.fr.

> Price: 15 euros (checks, cash, Paylib).

> Equipment rental available if needed.

L’événement Yoga en plein air Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-28 par OT de Luz St Sauveur|CDT65