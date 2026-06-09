Les Nocturnes du Chili L’après-tour LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Les Nocturnes du Chili L’après-tour

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

L’étape se termine à Gavarnie, la soirée continue au Chili !

Après l’effervescence de la course et les exploits des coureurs sur les routes pyrénéennes, rendez-vous au Parc de Loisirs du Chili pour une soirée placée sous le signe de la fête.

DJ, animations, buvette et ambiance estivale t’attendent pour prolonger cette journée mémorable dans un cadre convivial et chaleureux.

> Entrée gratuite.

> Buvette sur place. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 24 luzchili@gmail.com

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English :

The stage ends in Gavarnie, the evening continues in Chile!

After the excitement of the race and the riders’ exploits on the Pyrenean roads, we’re off to the Parc de Loisirs du Chili for an evening of festivities.

DJs, entertainment, refreshments and a summery atmosphere await you to prolong this memorable day in a warm and friendly setting.

L’événement Les Nocturnes du Chili L’après-tour Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65