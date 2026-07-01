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AGENDA · Luz-Saint-Sauveur

Yoga en plein air au Verger de Luz Luz-Saint-Sauveur

jeudi 9 juillet 2026 · au Verger de Luz · Luz-Saint-Sauveur

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
au Verger de Luz
Adresse
LUZ-SAINT-SAUVEUR
Ville
65120 Luz-Saint-Sauveur
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Luz-Saint-Sauveur

Yoga en plein air

au Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 10:45:00

Date(s) :
2026-07-09

Se détendre, prendre l’air, mettre le corps en mouvement.

Studio Tandoori te donne rendez-vous au petit matin pour une séance de yoga dans un écrin de verdure face aux sommets environnants.

> Sur réservation au 06 82 30 46 36 ou via maria.65@live.fr.
> Tarif 15 euros (chèques, espèces, paylib).
> Prêt de matériel si nécessaire.
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au Verger de Luz LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 30 46 36  maria.65@live.fr

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English :

Relax, get some fresh air, and get your body moving.

Studio Tandoori invites you to join us early in the morning for a yoga session in a lush, green setting with views of the surrounding peaks.

> Reservations required at 06 82 30 46 36 or via maria.65@live.fr.
> Price: 15 euros (checks, cash, Paylib).
> Equipment rental available if needed.

L’événement Yoga en plein air Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-28 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

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