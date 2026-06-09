Les Nocturnes du Chili Karaoké-Blind Test LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur jeudi 23 juillet 2026.

Luz-Saint-Sauveur

Les Nocturnes du Chili Karaoké-Blind Test

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Sauras-tu reconnaître les plus grands tubes et enflammer la scène ?

Prépare-toi à une soirée placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur !

Entre blind test endiablé et karaoké décomplexé, viens tester tes connaissances musicales, relever des défis entre amis et interpréter tes chansons préférées.

Que tu sois chanteur dans l’âme ou simple spectateur, cette soirée promet rires, convivialité et souvenirs mémorables.

> Entrée gratuite.

> Buvette sur place. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 37 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 24 luzchili@gmail.com

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English :

Can you recognize the greatest hits and set the stage alight?

Get ready for an evening of music and fun!

Between a frenzied blind test and karaoke, come and test your musical knowledge, take up challenges with friends and perform your favorite songs.

Whether you’re a singer at heart or just a spectator, this evening promises laughter, conviviality and unforgettable memories.

L’événement Les Nocturnes du Chili Karaoké-Blind Test Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65