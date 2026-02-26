Derby du Vénéon Le Plan du Lac Saint-Christophe-en-Oisans

Saint-Christophe-en-Oisans

Derby du Vénéon

Le Plan du Lac Base nautique Saint-Christophe-en-Oisans Isère

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif 2026 à venir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:00:00

fin : 2026-09-05 20:30:00

Date(s) :

2026-09-05

C’est une descente d’eau vive mythique, pratiquée depuis très longtemps par les kayakistes. Elle a vu toute les générations passer et est prête à accueillir les petits derniers qui osent la descendre en course ! Derby par équipe de 3 kayakistes.

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Le Plan du Lac Base nautique Saint-Christophe-en-Oisans 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 23 99 derbyveneon@gmail.com

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English : Derby du Vénéon

It’s a mythical whitewater descent, practised for a very long time by kayakers. It’s seen generations of kayakers come and go, and it’s ready to welcome the latest youngsters who dare to race down it! Derby for teams of 3 kayakers.

L’événement Derby du Vénéon Saint-Christophe-en-Oisans a été mis à jour le 2026-02-26 par Oisans Tourisme