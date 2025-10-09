Journée du Patrimoine au Musée Mémoires d’Alpinismes la Ville Saint-Christophe-en-Oisans

Saint-Christophe-en-Oisans

Journée du Patrimoine au Musée Mémoires d’Alpinismes

la Ville Musée Mémoires d’Alpinismes Saint-Christophe-en-Oisans Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’entrée du musée Mémoires d’Alpinismes est gratuite.

Découvrez le monde de l’alpinisme et l’histoire de la route de la Bérarde.

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la Ville Musée Mémoires d’Alpinismes Saint-Christophe-en-Oisans 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 79 52 25 musee@saint-christophe-en-oisans.fr

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English : Heritage days

On the occasion of the European Heritage Days, admission to the Mémoires d’Alpinismes museum is free.

Discover the world of mountaineering and the history of the Bérarde route.

L’événement Journée du Patrimoine au Musée Mémoires d’Alpinismes Saint-Christophe-en-Oisans a été mis à jour le 2025-10-09 par Oisans Tourisme