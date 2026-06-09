Dérision Colorée Peinture sculpture de Sofi K la Maison des 3 Métiers Crozon

Crozon

Dérision Colorée Peinture sculpture de Sofi K

la Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17

SOFI K. Création d’oeuvres originales_dans une Esthétique de la Dérision . ___________________________________________________

Artiste peintre et sculptrice, je travaille l’impact de notre société (digitale) sur nos esprits, avec pour

outil principal la dérision et l’humour.

Le poisson est ma figure centrale. Signe zodiacal devenu vecteur de sens, il traverse mes peintures

et mes sculptures comme un fil conducteur obstiné. Chaque oeuvre s’accompagne d’un texte

poétique qui prolonge l’image dans un univers narratif distinct.

Ma pratique articule peinture sur toile, tableau en relief, sculptures en plâtre et écriture, au service

d’une esthétique de la dérision où coexistent légèreté apparente et exigence formelle.

Mon intention offrir une lecture attractive du monde contemporain, sans moralisation, par

l’humour, la couleur et l’ironie; la dérision étant un outil plastique et critique intéressant dans une

une époque que je perçois comme saturée de discours, de cadres et de sur-intellectualisation.

Participation à des salons, expositions collectives et personnelles essentiellement dans le grandouest

et diffusion d’oeuvres auprès d’une clientèle privée fidèle. www.sofik.fr .

la Maison des 3 Métiers 13 Rue Alsace-Lorraine Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 56 10 67 28

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English :

L’événement Dérision Colorée Peinture sculpture de Sofi K Crozon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime