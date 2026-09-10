Dérive : concert-récit sur les traces d’Ulysse Médiathèque Lisa Bresner Nantes
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 16:00 –
Gratuit : oui Adulte, En famille, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
Par Morgane Labbe et Claire LaurentEmbarquez pour cette grande épopée aux accents d’aujourd’hui, où l’on croise les personnages écorchés de l’Odyssée : un cyclope blessé par les préjugés, une magicienne souillée, des sirènes en écran de fumée… Dans une rhapsodie malicieuse aux échos méditerranéens, au travers de voix chantées, parlées, scandées, Dérive incarne la parole du peuple des angles morts.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Lisa Bresner et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Jeudi des Fabriques – Cie Ultrasonore : Pensée à l’instant dite, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes 10 septembre 2026
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026