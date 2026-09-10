Dérive : concert-récit sur les traces d’Ulysse Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 16:00 –

Gratuit : oui Adulte, En famille, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Par Morgane Labbe et Claire LaurentEmbarquez pour cette grande épopée aux accents d’aujourd’hui, où l’on croise les personnages écorchés de l’Odyssée : un cyclope blessé par les préjugés, une magicienne souillée, des sirènes en écran de fumée… Dans une rhapsodie malicieuse aux échos méditerranéens, au travers de voix chantées, parlées, scandées, Dérive incarne la parole du peuple des angles morts.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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