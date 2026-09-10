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Dérive : concert-récit sur les traces d’Ulysse Médiathèque Lisa Bresner Nantes

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Dérive : concert-récit sur les traces d’Ulysse Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 Boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 16:00 –
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

Par Morgane Labbe et Claire LaurentEmbarquez pour cette grande épopée aux accents d’aujourd’hui, où l’on croise les personnages écorchés de l’Odyssée : un cyclope blessé par les préjugés, une magicienne souillée, des sirènes en écran de fumée… Dans une rhapsodie malicieuse aux échos méditerranéens, au travers de voix chantées, parlées, scandées, Dérive incarne la parole du peuple des angles morts.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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