Dérive : concert-récit sur les traces d’Ulysse, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Dérive : concert-récit sur les traces d’Ulysse Samedi 14 novembre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00
Par Morgane Labbe et Claire Laurent
Embarquez pour cette grande épopée aux accents d’aujourd’hui, où l’on croise les personnages écorchés de l’Odyssée : un cyclope blessé par les préjugés, une magicienne souillée, des sirènes en écran de fumée…
Dans une rhapsodie malicieuse aux échos méditerranéens, au travers de voix chantées, parlées, scandées, Dérive incarne la parole du peuple des angles morts.
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Par Morgane Labbe et Claire Laurent. Dérive revisite L’Odyssée : cyclope blessé, magicienne souillée, sirènes trompeuses. Une rhapsodie méditerranéenne, chantée et scandée, pour la parole des oubliés.
Francois lepage
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