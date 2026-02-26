DÉRIVE de et par Alexandru Liger Salle des fêtes Grillon
DÉRIVE de et par Alexandru Liger Salle des fêtes Grillon vendredi 8 mai 2026.
Grillon
DÉRIVE de et par Alexandru Liger
Salle des fêtes Salle des fêtes Chemin de Chaudabri Grillon Vaucluse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-09 20:05:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
Embarquez pour un spectacle hors normes, la toute nouvelle création signée Alexandru Liger qui débarque avec son théâtre itinérant pour 3 jours seulement !
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Salle des fêtes Salle des fêtes Chemin de Chaudabri Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.alexandruliger@gmail.com
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English :
Embark on an extraordinary show, the latest creation by Alexandru Liger, who brings his travelling theater with him for 3 days only!
L’événement DÉRIVE de et par Alexandru Liger Grillon a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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