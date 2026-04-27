DERNIER BAIN DE L’ANNÉE 38ÈME ÉDITION LE CAP D’AGDE Agde

Agde

DERNIER BAIN DE L’ANNÉE 38ÈME ÉDITION

LE CAP D’AGDE Front de mer Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Le dernier bain de l’année revient pour sa 38ᵉ édition au Cap d’Agde, une tradition incontournable pour les plus courageux ! Que vous soyez baigneur ou spectateur, venez célébrer cette fin d’année dans une ambiance festive et conviviale.

Ce rendez-vous emblématique est organisé par l’Union des Professionnels du Tourisme Naturiste (UPTN), en partenariat avec la Ville d’Agde, le Comité des Fêtes d’Agde et du Cap d’Agde, et la Route des Vignerons et des Pêcheurs CAHM.

Au programme Bain Nouvel An 2026-2027 au Cap d’Agde

– Bain de fin d’année pour les plus téméraires

-Tombola au profit de la SNSM (Société Nautique de Sauvetage en Mer)

– Vin chaud offert aux participants pour se réchauffer après la baignade

– Moments de convivialité et de solidarité

Modalités d’inscription et accès

Inscription sur place Le bulletin d’inscription est à compléter et à remettre à la table des inscriptions entre 10h30 et 12h15 le jour même.

Accès réglementé L’entrée au Village Naturiste est soumise à réglementation.

#TEMPSFORT

#HIVER .

LE CAP D’AGDE Front de mer Agde 34003 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 00

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English : DERNIER BAIN DE L’ANNÉE 38ÈME ÉDITION

The last swim of the year returns for its 38? edition at Cap d?Agde, an unmissable tradition for the bravest! Whether you’re a bather or a spectator, come and celebrate the end of the year in a festive and convivial atmosphere.

L’événement DERNIER BAIN DE L’ANNÉE 38ÈME ÉDITION Agde a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 ADT34