DERNIER CONCERT DES SAMEDIS DE LA MÉNARDIÈRE LE HANGAR Lherm samedi 27 juin 2026.

Lherm

DERNIER CONCERT DES SAMEDIS DE LA MÉNARDIÈRE

LE HANGAR 146 chemin de pielle Lherm Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Ménardière de Bérat vous propose un concert au hangar

SMOKY BOAT

Va régaler nos oreilles et notre coeur, ces quatres musiciens nous emmènent en voyage aux sons de l’Accordéon, du Saz et de la Clarinette la Grèce, la Turquie, les Balkans……

ils nous proposent une interprétation originale de ce répertoire de chansons et de danses, emmener par la voix magnifique de la chanteuse d’origine Grecque, Nancy Legkitsa voix/percussions Ozan Can Yılmaz saz électrique Paul Balas accordéon Pascal Demonsant clarinette/clarinette basse.

Le jeu est collectif, l’improvisation tient une place centrale, ils nous embarquent……

Que dire de plus… réservez par sms au 06 15 81 30 93 .

LE HANGAR 146 chemin de pielle Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie lamenardiere.berat@gmail.com

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English :

La Ménardière de Bérat offers a concert at the hangar

L’événement DERNIER CONCERT DES SAMEDIS DE LA MÉNARDIÈRE Lherm a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE