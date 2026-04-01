Chastreix

Dernier planté de bâton

Yourte de Randogs Chastreix Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Action nationale de récolte des déchets sur les pistes de ski pour nettoyer le domaine skiable et conserver le milieu naturel des montagnes.

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Yourte de Randogs Chastreix 63680 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 21 52 00 accueil-otsancy@sancy.com

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English :

National action to collect garbage on the ski slopes to clean up the ski area and preserve the natural mountain environment.

L’événement Dernier planté de bâton Chastreix a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Massif du Sancy