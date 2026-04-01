Dernier planté de bâton Chastreix
Dernier planté de bâton Chastreix samedi 18 avril 2026.
Chastreix
Dernier planté de bâton
Yourte de Randogs Chastreix Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Action nationale de récolte des déchets sur les pistes de ski pour nettoyer le domaine skiable et conserver le milieu naturel des montagnes.
.
Yourte de Randogs Chastreix 63680 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 21 52 00 accueil-otsancy@sancy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
National action to collect garbage on the ski slopes to clean up the ski area and preserve the natural mountain environment.
L’événement Dernier planté de bâton Chastreix a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Massif du Sancy