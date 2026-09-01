DERNIÈRES NOUVELLES DE L’EXPLORATION MARTIENNE EAU LIQUIDE, POTENTIELLES TRACES DE VIE… OÙ EN EST-ON VRAIMENT ? Montpellier

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Montpellier

DERNIÈRES NOUVELLES DE L’EXPLORATION MARTIENNE EAU LIQUIDE, POTENTIELLES TRACES DE VIE… OÙ EN EST-ON VRAIMENT ?

Allée Ulysse Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Découverte du ciel observable depuis la région Animation en direct par un médiateur scientifique et projection full dôme Tout public conseillé à partir de 10 ans.

Depuis un demi-siècle, la Planète Rouge a été une cible de choix de l’exploration spatiale avec plus de 25 sondes qui se sont placées en orbite ou posées à sa surface et ont permis de révolutionner notre compréhension de la planète. Loin des canaux martiens du XIXème siècle, les images qui nous sont renvoyées aujourd’hui de la surface nous montrent un désert aride, recouvert de poussière rougeâtre et balayé par les vents. Pour autant, nous verrons que l’étude de Mars révèle encore de nombreuses surprises et questions.

Durant cette conférence, nous reviendrons notamment sur quelques-uns des derniers résultats obtenus par les missions les plus récentes et qui ont reçu un fort retentissement médiatique. De la présence d’eau liquide aujourd’hui à la recherche de potentielles traces de vie, quels sont les résultats scientifiques à l’origine de certains fantasmes qui aiment à être projetés sur Mars ?

Conférence animée par Aurélien STCHERBININE

Chercheur postdoctorant à l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) à Toulouse, ses recherches se concentrent sur l’étude de la planète Mars, en particulier des nuages de glace d’eau et poussières présents dans l’atmosphère, ainsi que l’altération de la surface en lien avec les glaces dans les régions polaires.

Sur réservation

* L’accueil se fait de 19h00 à 19h30. La séance n’est plus accessible après 19h30. Durée approximative. Entrée gratuite sur inscription. Nombre de places limité. .

Allée Ulysse Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 05 50 contact@planetoceanworld.fr

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English :

Explore the night sky visible from the region? Live presentation by a science educator and full-dome projection? Suitable for all ages; recommended for ages 10 and up.

L’événement DERNIÈRES NOUVELLES DE L’EXPLORATION MARTIENNE EAU LIQUIDE, POTENTIELLES TRACES DE VIE… OÙ EN EST-ON VRAIMENT ? Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER