[Derniers jours] Odyssée de l’oubli – Exposition Anne et Patrick Poirier Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 11:00 – 19:00

Gratuit : non 9 € / 4 € / Gratuit 9 € / 4 € / GratuitGratuit pour tous : tous les jeudis de 19h à 21h et le 1er dimanche du mois Réservation :https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/expositions/anne-et-patrick-poirier/ou à l’accueil-billetterie du musée Tout public

Exposition Fidèle à ses invitations aux artistes contemporains, le Musée d’arts accueille Anne et Patrick Poirier pour une exposition inédite dans les espaces du Patio et de la Chapelle de l’Oratoire. Composée d’une installation spécialement conçue pour le lieu et enrichie de pièces emblématiques et historiques des artistes, l’exposition est une occasion unique de découvrir l’univers fascinant de ce couple de créateurs dont les œuvres, imaginées et réalisées sous une signature commune depuis plus de cinquante ans, ont forgé leur renommée internationale. Exposition du 22 mai au 30 août 2026 :du 22/5 au 3/7/26 :lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 19hjeudi de 11h à 21hdu 4/7 au 30/8/26 :lundi, mardi, mecredi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19hjeudi de 10h à 21h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/expositions/anne-et-patrick-poirier/



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