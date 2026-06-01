« Derniers verres », Salle des fêtes d’Augers-en-Brie, Augers-en-Brie

« Derniers verres » Vendredi 19 juin, 20h30 Salle des fêtes d’Augers-en-Brie Seine-et-Marne

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:30:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

La Compagnie Rhinotroiscornes, en partenariat avec la Compagnie Errance, vous propose « Derniers verres », une pièce écrite par Léo Cognyl et mise en scène par Leslie Lambeau.

Salle des fêtes d’Augers-en-Brie Rue de la mairie Augers en brie Augers-en-Brie 77560 Seine-et-Marne Île-de-France

La Compagnie Rhinotroiscornes, en partenariat avec la Compagnie Errance, vous propose « Derniers verres », une pièce écrite par Léo Cognyl et mise en scène par Leslie Lambeau.

Rhinotroiscornes