« La contrebasse » suivi d’un concert du choeur d’Errance Samedi 20 juin, 18h00 Salle des fêtes d’Augers-en-Brie Seine-et-Marne

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

– 18h00 La contrebasse De Patrick Suskind

Buffet Offert par la Mairie des Marêts

– 20h30 « Rivages Sud » concert du choeur Errance

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« Des Kontrebass » est une pièce de théâtre pour un comédien écrite en 1981 par Patrick Süskind. Elle a rencontré un grand succès en Allemagne, mais également en France et en Italie.

Le personnage, musicien contrebassiste, dialogue avec le public en présentant l’histoire et les qualités de son instrument… mais peu à peu il dévoile sa propre histoire, ses coups de blues, son parcours de vie….

Nous avons choisi une mise en scène où conférence et confession intime se croisent, jusqu’à révéler ce qu’un rôle cache au regard : l’habit ne fait pas le moine.

On est dans une farce tragique : on rit et on est émus. La vie, les fragments de vie qui nous sont donnés à voir et à entendre, reflètent tout le désarroi et la solitude du personnage. Lui, n’en rit pas, et au mieux, fait un peu d’humour, presque involontairement.

Malgré lui, il en est drôle. Et ses actes de courage manqués, ses coups de tête, ses choix, sont un miroir où l’on peut, ici et là, bien se reconnaître.

Interprétation : Nicolas Fertel

Technique musical et régie : Tithouan Féron

Simona Morini, direction d’acteur et mise en scène

©️ Editions Fayard, 1986, pour la traduction en langue française » Bernard Lotholary

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Le Chœur de la Compagnie Errance nous invite à découvrir des chants traditionnels des « sud du monde », en partant d’Italie, une terre qui porte l’écho d’autres langues, d’autres pays. La voix de Giuseppe Turtoro, napolitain, rejoint celle du chœur pour nous emmener du Vésuve à la mer, des plaines des Pouilles aux côtes d’Afrique, travers les temps, avec des mots de révolte et des mots d’amour, des sérénades

Salle des fêtes d’Augers-en-Brie Rue de la mairie Augers en brie Augers-en-Brie 77560 Seine-et-Marne Île-de-France

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