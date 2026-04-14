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Derrière les drapeaux, le soleil- Lundi docu, Studio 43, Dunkerque

Derrière les drapeaux, le soleil- Lundi docu, Studio 43, Dunkerque

Derrière les drapeaux, le soleil- Lundi docu, Studio 43, Dunkerque lundi 20 avril 2026.

Lieu : Studio 43

Adresse : 19, rue des Fusiliers Marins

Ville : 59140 Dunkerque

Département : Nord

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif : Classique : 8€ l Étuadiant.e.s, demandeur.euse.s d'emploi, RSA : 5,20€ l Moins de 14 ans : 5€

Derrière les drapeaux, le soleil- Lundi docu Lundi 20 avril, 19h15 Studio 43 Nord

Classique : 8€ l Étuadiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5,20€ l Moins de 14 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T19:15:00+02:00 – 2026-04-20T20:55:00+02:00
Fin : 2026-04-20T19:15:00+02:00 – 2026-04-20T20:55:00+02:00

Derrière les drapeaux, le soleil

de Juanjo Pereira
Documentaire
Paraguay, Argentine, USA, France, Allemagne I 2026 I 1h31 I vostf

120 heures d’images d’archives : voilà ce qui reste de 35 années de dictature de Stroessner au Paraguay. A partir de ce corpus d’images rares retrouvées partout dans le monde, je reconstruis l’histoire d’une des dictatures les plus longues du XXe siècle, dont les effets perdurent encore aujourd’hui.

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