Derrière les drapeaux, le soleil- Lundi docu, Studio 43, Dunkerque
Derrière les drapeaux, le soleil- Lundi docu, Studio 43, Dunkerque lundi 20 avril 2026.
Derrière les drapeaux, le soleil- Lundi docu Lundi 20 avril, 19h15 Studio 43 Nord
Classique : 8€ l Étuadiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5,20€ l Moins de 14 ans : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T19:15:00+02:00 – 2026-04-20T20:55:00+02:00
Fin : 2026-04-20T19:15:00+02:00 – 2026-04-20T20:55:00+02:00
Derrière les drapeaux, le soleil
de Juanjo Pereira
Documentaire
Paraguay, Argentine, USA, France, Allemagne I 2026 I 1h31 I vostf
120 heures d’images d’archives : voilà ce qui reste de 35 années de dictature de Stroessner au Paraguay. A partir de ce corpus d’images rares retrouvées partout dans le monde, je reconstruis l’histoire d’une des dictatures les plus longues du XXe siècle, dont les effets perdurent encore aujourd’hui.
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2275?tab=soon&title=DERRIERE+LES+DRAPEAUX+LE+SOLEIL&visanumber=166318&showId=27396 »}]
Lundi docu Studio 43 Documentaire
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