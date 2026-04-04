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HOMMAGE À FRANCE GALL LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque

HOMMAGE À FRANCE GALL LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque

HOMMAGE À FRANCE GALL LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque samedi 24 avril 2027.

Lieu : LE KURSAAL - SALLE EUROPE

Adresse : PLACE DU CASINO

Ville : 59240 Dunkerque

Département : 59

Début : 2027-04-24

Fin : 2027-04-24

Heure de début : 20:00

HOMMAGE À FRANCE GALL Début : 2027-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE KURSAAL – SALLE EUROPE PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59

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