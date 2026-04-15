Visite contée de l’exposition « Une odyssée en terre agricole », Le Château Coquelle, Dunkerque

Visite contée de l’exposition « Une odyssée en terre agricole » 10 juin et 10 juillet Le Château Coquelle Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T18:30:00+02:00 – 2026-06-10T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T18:30:00+02:00 – 2026-07-10T19:30:00+02:00

Le Château Coquelle 2 rue de Belfort, 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France 03 28 63 99 91 http://www.lechateaucoquelle.fr https://www.facebook.com/Lechateaucoquelle;https://www.instagram.com/chateaucoquelle/ [{« type »: « phone », « value »: « 0328639991 »}] Le Château Coquelle se situe au sein du parc Coquelle (parc municipal), dans le quartier de Rosendaël à Dunkerque. Le Château Coquelle est ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Pendant les vacances scolaires, les horaires sont légèrement modifiés.

Pour accéder au Château Coquelle en dehors des heures d’ouverture du parc, vous devez passer par la porte du portail vert rue de Belfort, qui longe le petit parking.

Visite contée de l’exposition « Une odyssée en terre agricole » de Damien Mousseau, avec la conteuse Evelyne Caloone. exposition photo conte

Damien Mousseau