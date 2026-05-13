Une nuit avec Manessier et les grands noms de l’art, Le LAAC, Dunkerque

Une nuit avec Manessier et les grands noms de l’art Samedi 23 mai, 11h00 Le LAAC Nord

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez découvrir l’exposition temporaire Alfred Manessier, traverser le monde ouverte depuis le 12 avril ou les artistes de nos collections Karel Appel, Nicky de St Phalle, Joan Mitchell, Sonia Delaunay, jean-Michel Meurice, Marinette Cueco, et bien d’autres

Nos salles d’expositions sont ouvertes de 11h00 à 00h00, des médiateurs sont présents pour répondre à vos questions.

Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Il conserve une très riche collection, miroir des années 1940–1980, et met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis.

Venez découvrir l’exposition temporaire Alfred Manessier, traverser le monde ouverte depuis le 12 avril ou les artistes de nos collections Karel Appel, Nicky de St Phalle, Joan Mitchell, Sonia Cueco,…

©LAAC