Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires au Kursaal de Dunkerque – 2ème édition Kursaal dunkerque Dunkerque 22 et 23 mai Entrée libre et gratuite

RDV les 22 et 23 mai 2026 pour le Salon du Bien-être, des Médecines Douces et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Kursaal. 100 exposants – 30 conférences. ENTRÉE GRATUITE

**Le Salon du Bien-être, des Arts Divinatoires et des Arts divinatoires “Yozenco”** vous donne rendez-vous pendant 2 jours **au Kursaal de Dunkerque – 2ème édition**

– Vendredi 22 mai 2026 de 14:00 à 23:00 (nocturne)

– Samedi 23 mai 2026 de 10:00 à 19:00

**ENTRÉE GRATUITE – CONFERENCES ET ATELIERS GRATUITS ❤️**

Un rendez-vous IMMANQUABLE pour **découvrir durant 2 jours, des thérapeutes, exposants, créateurs**, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

**CE QUI VOUS ATTEND LORS de la 2ème édition de ce SALON !**

– 100 exposants

– 30 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace foodtrucks

– 5 univers :

* **L’univers et l’espace du bien-être** : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…

* **Les Médecines douces et alternatives** : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

* **L’univers nature et bio** : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

* **L’univers Minéraux & bijoux** : avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…

* **Les Arts divinatoires** : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, crâne de cristal, astrologie…

Échangez avec les exposants, artisans et coachs. **Profitez des massages proposés.** Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. **Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers,** animations et conférences gratuits.

**INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Le Kursaal – Palais des Congrès de Dunkerque – 7 bis Place du Casino 59240 Dunkerque

Espace Foodtrucks

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00.000+02:00

https://yozenco.com/salons/france/dunkerque/68-salon-bien-etre-et-arts-divinatoires

Kursaal dunkerque 7 bis Place du Casino 59240 Dunkerque Malo-les-Bains Dunkerque 59240 Nord



