Les Petits Gourmands – Toiles Filantes / Ciné-confiture, Studio 43, Dunkerque

Les Petits Gourmands – Toiles Filantes / Ciné-confiture Samedi 2 mai, 16h30 Studio 43 Nord

Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T16:30:00+02:00 – 2026-05-02T17:15:00+02:00

Fin : 2026-05-02T16:30:00+02:00 – 2026-05-02T17:15:00+02:00

Le Conte du pommier

Programme de 7 courts métrages / En partenariat avec Enfances au Cinéma 2008-2024 I Allemagne, Danemark, France, Japon I 2025 I 33mn

Animation

Dès 3 ans

Un vendeur ambulant propose une glace à un paresseux… Un film qui explore les aliments sous toutes leurs formes. Une maîtresse d’école surveille les enfants à la cantine, son ventre gargouille : elle a faim ! Mogu cuisine beaucoup… et Perol adore manger !Manger est un plaisir de tous les jours ! À travers ces 7 histoires savoureuses, pleines de couleurs et de tendresse, ce programme invite les tout-petits à découvrir comment chacun explore le goût, la cuisine et la joie de manger ensemble.

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2142?tab=soon&title=LES+PETITS+GOURMANDS+ENFANCES+AU+CINEMA&visanumber=2025005297&showId=27744 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 66 47 89 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@studio43.fr »}]

Découvrez comment faire bouger des dessins grâce à un pot de confiture. La confiture de gribouillis est à consommer sans modération ! Réservation obligatoire par téléphone ou par mail studio 43 Jeune public