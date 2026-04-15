Les Petits Gourmands – Toiles Filantes / Ciné-confiture, Studio 43, Dunkerque
Les Petits Gourmands – Toiles Filantes / Ciné-confiture, Studio 43, Dunkerque samedi 2 mai 2026.
Les Petits Gourmands – Toiles Filantes / Ciné-confiture Samedi 2 mai, 16h30 Studio 43 Nord
Tarif unique : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T16:30:00+02:00 – 2026-05-02T17:15:00+02:00
Fin : 2026-05-02T16:30:00+02:00 – 2026-05-02T17:15:00+02:00
Le Conte du pommier
Programme de 7 courts métrages / En partenariat avec Enfances au Cinéma 2008-2024 I Allemagne, Danemark, France, Japon I 2025 I 33mn
Animation
Dès 3 ans
Un vendeur ambulant propose une glace à un paresseux… Un film qui explore les aliments sous toutes leurs formes. Une maîtresse d’école surveille les enfants à la cantine, son ventre gargouille : elle a faim ! Mogu cuisine beaucoup… et Perol adore manger !Manger est un plaisir de tous les jours ! À travers ces 7 histoires savoureuses, pleines de couleurs et de tendresse, ce programme invite les tout-petits à découvrir comment chacun explore le goût, la cuisine et la joie de manger ensemble.
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2142?tab=soon&title=LES+PETITS+GOURMANDS+ENFANCES+AU+CINEMA&visanumber=2025005297&showId=27744 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 66 47 89 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@studio43.fr »}]
Découvrez comment faire bouger des dessins grâce à un pot de confiture. La confiture de gribouillis est à consommer sans modération ! Réservation obligatoire par téléphone ou par mail studio 43 Jeune public
À voir aussi à Dunkerque (Nord)
- La Corde au cou – Cinéastes d’aujourd’hui / Leçon de cinéma, Studio 43, Dunkerque 15 avril 2026
- Giselle – Royal Ballet Opéra, Studio 43, Dunkerque 16 avril 2026
- Derrière les drapeaux, le soleil- Lundi docu, Studio 43, Dunkerque 20 avril 2026
- Le Goût des autres – Film de répertoire, Studio 43, Dunkerque 21 avril 2026
- Nous l’orchestre – Les 43 Tours du Studio, Studio 43, Dunkerque 24 avril 2026