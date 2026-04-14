Le Goût des autres – Film de répertoire, Studio 43, Dunkerque

Le Goût des autres – Film de répertoire Mardi 21 avril, 18h50 Studio 43 Nord

Tarif unique : 6,60€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T18:50:00+02:00 – 2026-04-21T20:50:00+02:00

Fin : 2026-04-21T18:50:00+02:00 – 2026-04-21T20:50:00+02:00

Le Goût des autres

de Agnès Jaoui

avec Jean-Pierre Bacri, Gérard Lanvin, Alain Chabat, Agnès Jaoui

France I 2000 I 1h52

Castella est un chef d’entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une représentation de « Bérénice », il tombe en adoration du texte et de l’actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci va lui donner des cours d’anglais, nécessaires à son travail. Castella tente de s’intégrer à ce milieu artistique mais sans grand succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de références et les barrières culturelles sans faire d’histoires.

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2278?tab=soon&title=LE+GOUT+DES+AUTRES&visanumber=96415&showId=27519 »}]

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