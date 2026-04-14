Le Goût des autres – Film de répertoire, Studio 43, Dunkerque
Le Goût des autres – Film de répertoire, Studio 43, Dunkerque mardi 21 avril 2026.
Le Goût des autres – Film de répertoire Mardi 21 avril, 18h50 Studio 43 Nord
Tarif unique : 6,60€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T18:50:00+02:00 – 2026-04-21T20:50:00+02:00
Fin : 2026-04-21T18:50:00+02:00 – 2026-04-21T20:50:00+02:00
Le Goût des autres
de Agnès Jaoui
avec Jean-Pierre Bacri, Gérard Lanvin, Alain Chabat, Agnès Jaoui
France I 2000 I 1h52
Castella est un chef d’entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une représentation de « Bérénice », il tombe en adoration du texte et de l’actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci va lui donner des cours d’anglais, nécessaires à son travail. Castella tente de s’intégrer à ce milieu artistique mais sans grand succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de références et les barrières culturelles sans faire d’histoires.
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2278?tab=soon&title=LE+GOUT+DES+AUTRES&visanumber=96415&showId=27519 »}]
Découvrez des grands classiques du cinéma studio43 film de répertoire
À voir aussi à Dunkerque (Nord)
- Derrière les drapeaux, le soleil- Lundi docu, Studio 43, Dunkerque 20 avril 2026
- Nous l’orchestre – Les 43 Tours du Studio, Studio 43, Dunkerque 24 avril 2026
- Nous l’orchestre, Cinéma Studio 43, Dunkerque 24 avril 2026
- La Dame de Shanghai – Toiles de maître, Studio 43, Dunkerque 26 avril 2026
- Les Fleurs du Manguier – Ciné-débat, Studio 43, Dunkerque 29 avril 2026