La Dame de Shanghai, Cinéma Studio 43, Dunkerque
La Dame de Shanghai, Cinéma Studio 43, Dunkerque dimanche 26 avril 2026.
La Dame de Shanghai Dimanche 26 avril, 16h15 Cinéma Studio 43 Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T16:15:00+02:00 – 2026-04-26T19:15:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:15:00+02:00 – 2026-04-26T19:15:00+02:00
Cinéma Studio 43 Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France https://studio43.fr/ https://www.facebook.com/amis.studiodk
conférence de Thierry Cormier
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