La Dame de Shanghai, Cinéma Studio 43, Dunkerque

La Dame de Shanghai Dimanche 26 avril, 16h15 Cinéma Studio 43 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:15:00+02:00 – 2026-04-26T19:15:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:15:00+02:00 – 2026-04-26T19:15:00+02:00

Cinéma Studio 43 Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France https://studio43.fr/ https://www.facebook.com/amis.studiodk

conférence de Thierry Cormier