Giselle – Royal Ballet Opéra, Studio 43, Dunkerque
Giselle – Royal Ballet Opéra, Studio 43, Dunkerque jeudi 16 avril 2026.
Giselle – Royal Ballet Opéra Jeudi 16 avril, 14h00 Studio 43 Nord
Tarif unique : 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T14:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T14:30:00+02:00
Giselle
de Peter Wright
Chorégraphie : Marius Petipa
Musique : Adolphe Adam
Grande-Bretagne I 2026 I 3h30 avec entracte
La paysanne Giselle tombe amoureuse d’Albrecht. Lorsqu’elle découvre que c’est un aristocrate fiancé à une autre femme, elle se suicide, désespérée. Son âme rejoint les Wilis, esprits vengeurs de femmes déterminées à forcer tous les hommes qui croisent leur chemin à danser jusqu’à la mort. Rongé par un sentiment de culpabilité, Albrecht se rend sur la tombe de Giselle où il doit affronter les Wilis – ainsi que le fantôme de Giselle.
En partenariat avec le Bateau Feu
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2273?tab=soon&title=ROH+GISELLE+2026&showId=27389 »}]
Royal Ballet & Opéra Studio 43 ROH
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