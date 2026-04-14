Giselle – Royal Ballet Opéra, Studio 43, Dunkerque

Giselle – Royal Ballet Opéra Jeudi 16 avril, 14h00 Studio 43 Nord

Tarif unique : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T14:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T14:30:00+02:00

Giselle

de Peter Wright

Chorégraphie : Marius Petipa

Musique : Adolphe Adam

Grande-Bretagne I 2026 I 3h30 avec entracte

La paysanne Giselle tombe amoureuse d’Albrecht. Lorsqu’elle découvre que c’est un aristocrate fiancé à une autre femme, elle se suicide, désespérée. Son âme rejoint les Wilis, esprits vengeurs de femmes déterminées à forcer tous les hommes qui croisent leur chemin à danser jusqu’à la mort. Rongé par un sentiment de culpabilité, Albrecht se rend sur la tombe de Giselle où il doit affronter les Wilis – ainsi que le fantôme de Giselle.

En partenariat avec le Bateau Feu

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2273?tab=soon&title=ROH+GISELLE+2026&showId=27389 »}]

Royal Ballet & Opéra Studio 43 ROH