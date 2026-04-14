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Nous l’orchestre – Les 43 Tours du Studio, Studio 43, Dunkerque

Nous l’orchestre – Les 43 Tours du Studio, Studio 43, Dunkerque

Nous l’orchestre – Les 43 Tours du Studio, Studio 43, Dunkerque vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Studio 43

Adresse : 19, rue des Fusiliers Marins

Ville : 59140 Dunkerque

Département : Nord

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : Classique : 8€ I Étudiant.e.s, demandeur.euse.s d'emploi, RSA : 5.20€ I Moins de 14 ans : 5€

Nous l’orchestre – Les 43 Tours du Studio Vendredi 24 avril, 19h00 Studio 43 Nord

Classique : 8€ I Étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5.20€ I Moins de 14 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:00:00+02:00

La Corde au cou

de Gus Van Sant
Avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo
USA I 2026 I 1h45 I vostf

Ceci est l’histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d’un emprunt. A Indianapolis, le 8 février 1977, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d’otage va durer 63 heures, sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L’Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel, ou simplement une victime qui réclame justice ?

En partenariat avec De la suite dans les images

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2280?tab=soon&title=NOUS+L+ORCHESTRE&visanumber=158809&showId=27548 »}]
Film suivi d’une conférence musicale de Bertrand Dupouy, conférencier et formateur Studio 43 Conférence

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