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Les Fleurs du Manguier – Ciné-débat, Studio 43, Dunkerque

Les Fleurs du Manguier – Ciné-débat, Studio 43, Dunkerque

Les Fleurs du Manguier – Ciné-débat, Studio 43, Dunkerque mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Studio 43

Adresse : 19, rue des Fusiliers Marins

Ville : 59140 Dunkerque

Département : Nord

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Tarif : Classique : 8€ / Étudiant.e.s, demandeur.euse.s d'emploi, RSA : 5,20€ / Moins de 14 ans : 5€

Les Fleurs du Manguier – Ciné-débat Mercredi 29 avril, 19h30 Studio 43 Nord

Classique : 8€ / Étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5,20€ / Moins de 14 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T21:20:00+02:00
Fin : 2026-04-29T19:30:00+02:00 – 2026-04-29T21:20:00+02:00

Toni en famille

de Akio Fujimoto
avec Muhammad Shofik Rias Uddin, Shomira Rias Uddin
Japon, France, Malaisie, Allemagne I 2026 I 1h39 I vostf

Tout public avec avertissement
Dans l’espoir de retrouver leur famille dispersée, Shafi, 4 ans, et sa soeur Somira, 9 ans, quittent un camp Rohingyas du Bangladesh pour rejoindre la Malaisie. Guidés par leur regard d’enfant, ils entreprennent une traversée périlleuse.

En partenariat avec la Cimade et Utopia 56

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2285?tab=soon&title=LES+FLEURS+DU+MANGUIER&visanumber=164760&showId=27651 »}]
Film suivi d’un échange avec la Cimade et Utopia 56 Studio 43 Débat

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