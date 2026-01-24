Salon du Paranormal au Kursaal de Dunkerque – 2ème édition Kursaal dunkerque Dunkerque 22 et 23 mai Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

RDV les 22 et 23 mai 2026 pour la 2ème édition du Salon du Paranormal à Dunkerque – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, specimen de Roswell…

**Salon & Spectacles du Paranormal – Kursaal de Dunkerque – 2ème édition**

Vendredi 22 mai 2026 de 14:00 à 23:00 (nocturne)

Samedi 23 mai 2026 de 10:00 à 19:00

Préparez-vous à **de GRANDES NOUVEAUTÉS cette année** et à vivre une expérience hors du commun ! Un week-end exceptionnel dédié au mystère, à l’étrange et à l’inexpliqué avec:

– **Le Salon du Paranormal** avec des exposants + des conférences et spectacles

– **Le Musée de l’Étrange et son Cabinet des Curiosités** avec 150 objets insolites et artefacts mystérieux

– **ROSWELL – L’extraordinaire Spécimen de l’Extraterrestre** dans un caisson transparent sous surveillance

Un ÉVÉNEMENT INTERACTIF qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.

### **Ce qui vous attend au Salon du Paranormal :**

– **Des Conférences**, témoignages et débats publics sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS ainsi que des séances en direct live de CONTACTS DEFUNTS.

– **De grands spectacles** d’HYPNOSE et de MENTALISTE

– **EXCLUSIVITÉ : venez voir R1947, le Spécimen de Roswell** : Vivez un moment unique en découvrant le célèbre spécimen de l’ovni de Roswell, symbole emblématique de la vie extraterrestre.

– **Découvrez le MUSÉE DE L’ÉTRANGE et cabinet des curiosités** : Explorez une collection étonnante de 150 objets insolites, de curiosités et d’artefacts mystérieux.

– Exposants, enquêteurs, YOUTUBEURS et écrivains spécialisés dans le Paranormal

– Rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens, Chamanes…

– Espace Foodtrucks

**INFORMATIONS PRATIQUES**

Lieu de l’événement : Le Kursaal – Palais des Congrès de Dunkerque – 7 bis Place du Casino 59240 Dunkerque

Tarif : 12,50€ la journée / 20€ le week-end (interdit aux moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00.000+02:00

Kursaal dunkerque 7 bis Place du Casino 59240 Dunkerque Malo-les-Bains Dunkerque 59240 Nord



