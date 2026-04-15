Coup de Cœur Surprise, Studio 43, Dunkerque
Coup de Cœur Surprise, Studio 43, Dunkerque lundi 4 mai 2026.
Coup de Cœur Surprise Lundi 4 mai, 18h50 Studio 43 Nord
Tarif classique : 8€ / étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5,20€ / moins de 14 ans : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T18:50:00+02:00 – 2026-05-04T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-04T18:50:00+02:00 – 2026-05-04T21:30:00+02:00
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord
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