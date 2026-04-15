Coup de Cœur Surprise, Studio 43, Dunkerque

Coup de Cœur Surprise Lundi 4 mai, 18h50 Studio 43 Nord

Tarif classique : 8€ / étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5,20€ / moins de 14 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T18:50:00+02:00 – 2026-05-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-04T18:50:00+02:00 – 2026-05-04T21:30:00+02:00

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord

Chaque mois, découvrez le coup de cœur surprise de votre cinéma, suivi d’un apéro pour échanger coup de cœur surprise