Fantastique – Lundi docu, Studio 43, Dunkerque

Fantastique – Lundi docu Lundi 4 mai, 19h30 Studio 43 Nord

Classique : 8€ l Étuadiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5,20€ l Moins de 14 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T19:30:00+02:00 – 2026-05-04T20:50:00+02:00

Fin : 2026-05-04T19:30:00+02:00 – 2026-05-04T20:50:00+02:00

Fantastique

de Marjolijn Prins

Belgique, France, Pays-Bas I 2026 I 1h11 I vostf I Documentaire I Dès 8 ans

Fanta, une contorsionniste de 14 ans, vit à Conakry, en Guinée. À force de jongler quotidiennement entre l’école, le soutien à sa famille et ses entraînements au sein de la troupe où elle est l’une des rares filles, Fanta commence à douter de son rêve le plus cher : participer à la prochaine grande tournée du cirque acrobatique Amoukanama.

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2286?tab=soon&title=FANTASTIQUE&visanumber=162209&showId=27657 »}]

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