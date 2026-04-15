Edward aux mains d’argent, Studio 43, Dunkerque
Edward aux mains d’argent, Studio 43, Dunkerque vendredi 17 avril 2026.
Edward aux mains d’argent Vendredi 17 avril, 18h00 Studio 43 Nord
Classique : 8€ I Étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5.20€ I Moins de 14 ans : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:30:00+02:00
Edward aux mains d’argent
de Tim Burton
avec Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest
USA I 1991 I 1h45 I vostf
Edward Scissorhands n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant d’avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts.
Dans le cadre du dispositif « Mon défi cinéma » coordonné par De la suite dans les images avec le soutien du CNC – Ambassadeurs Jeunes du CinémaCycle « Se confronter à l’autre et à soi »
Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2274?tab=soon&title=EDWARD+AUX+MAINS+D+ARGENT&visanumber=76035&showId=27395 »}]
Séance précédée d’une présentation à 18h, suivie d’un apéro. Tenues d’inspiration gothique ou burtonienne conseillées ! Studio 43 Classiques
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