Romería – Café Blabla, Studio 43, Dunkerque

Romería – Café Blabla Samedi 18 avril, 14h30 Studio 43 Nord

Classique : 8€ / étudiant.e, demandeur.euse d’emploi, RSA : 5,20€ / moins de 14 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T14:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Romería

de Carla Simón

Espagne, Allemagne I 2026 I 1h55 I vostf

avec Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa

Tout public avec avertissement

Afin d’obtenir un document d’état civil pour ses études supérieures, Marina, adoptée depuis l’enfance, doit renouer avec une partie de sa véritable famille. Guidée par le journal intime de sa mère qui ne l’a jamais quitté, elle se rend sur la côte atlantique et rencontre tout un pan de sa famille paternelle qu’elle ne connaît pas. L’arrivée de Marina va faire ressurgir le passé. En ravivant le souvenir de ses parents, elle va découvrir les secrets de cette famille, les non-dits et les hontes…

Par la réalisatrice du très beau Nos soleils (2023) – Ours d’or à la Berlinale 2022

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2269?tab=soon&title=ROMERIA&visanumber=166193&showId=27537 »}]

Envie de discuter après le film ? Rendez-vous au bar après la projection ! Studio 43 Discussion