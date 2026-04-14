La Corde au cou – Cinéastes d’aujourd’hui / Leçon de cinéma, Studio 43, Dunkerque

La Corde au cou – Cinéastes d’aujourd’hui / Leçon de cinéma Mercredi 15 avril, 18h30 Studio 43 Nord

Classique : 8€ I Étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5.20€ I Moins de 14 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T18:30:00+02:00 – 2026-04-15T20:50:00+02:00

Fin : 2026-04-15T18:30:00+02:00 – 2026-04-15T20:50:00+02:00

La Corde au cou

de Gus Van Sant

Avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo

USA I 2026 I 1h45 I vostf

Ceci est l’histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d’un emprunt. A Indianapolis, le 8 février 1977, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d’otage va durer 63 heures, sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L’Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel, ou simplement une victime qui réclame justice ?

En partenariat avec De la suite dans les images

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2292?tab=soon&title=LA+CORDE+AU+COU&visanumber=167296&showId=27764 »}]

Film suivi d’une conférence sur le cinéaste Gus Van Sant par Thierry Cormier, conférencier, formateur et consultant en cinéma et audiovisuel Studio 43 Conférence