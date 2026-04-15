Game Over ? Jamais ! – Tournoi, Studio 43, Dunkerque

Game Over ? Jamais ! – Tournoi Vendredi 17 avril, 14h00 Studio 43 Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00

Qui a dit que les jeux vidéo étaient réservés aux plus jeunes ? Certainement pas nous… Ni les seniors des équipes de Dunkerque, Grande-Synthe, Cappelle-la-Grande et Saint-Pol-sur-Mer !

Après plusieurs mois d’ateliers de découverte et d’apprentissage dans le cadre du projet Game Over ? Jamais !, ils et elles sont prêt.e.s pour le défi de la saison : un grand tournoi intercommunal de bowling sur Switch réunissant les meilleurs talents des équipes au Studio 43.

Joy-con en main, dragonne au poignet pour éviter tout incident sur l’écran de cinéma, les séniors se lanceront dans la compétition avec un seul objectif : enchaîner le maximum de strikes et repartir avec la victoire tant attendue !

Que vous soyez néophytes ou pro-gamer, cet événement est ouvert à toutes et à tous et vous promet de belles surprises et de grands moments de rire.

Alors venez soutenir les participant.e.s de vos villes le vendredi 17 avril à partir de 14h, applaudir leurs exploits et surtout découvrir que le jeu vidéo n’a pas d’âge !

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://studio43.fr/film/game-over-jamais-tournoi/ »}]

Tournoi intercommunal de bowling sur Switch entre les équipes séniors de Cappelle-la-Grande; Dunkerque; Grande-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer Studio 43 e-sport