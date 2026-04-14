Ecole française de vélo, local UCLND, Dunkerque
Ecole française de vélo, local UCLND, Dunkerque mercredi 6 mai 2026.
Ecole française de vélo 6 – 27 mai, les mercredis local UCLND Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:30:00+02:00
local UCLND 205 quai Maraîchers 240 dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0789419498 »}]
sorties à vélo pour jeunes de 9 à 17 ans
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