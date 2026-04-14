Ecole française de vélo, local UCLND, Dunkerque

Ecole française de vélo 6 – 27 mai, les mercredis local UCLND Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:30:00+02:00

local UCLND 205 quai Maraîchers 240 dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0789419498 »}]

sorties à vélo pour jeunes de 9 à 17 ans